La cagnotte pour Anatole, atteint d'une tumeur cérébrale, dépasse l'objectif fixé

Jeudi matin, au micro de Nikos Aliagas, Fabrice Donguy évoquait l'espoir de voir son fils être soigné. Anatole, 8 ans, souffre depuis mai dernier d'une tumeur cérébrale que seule une étude expérimentale à Houston, au Texas, pourrait freiner. Pour aider à financer sa prise en charge aux États-Unis, ses parents ont ainsi lancé un appel aux dons sur Internet. Alors que quelque 48.000 euros avaient été collectés à 8 heures, les 65.000 euros espérés ont été atteints et dépassés à la mi-journée.

65.000 euros au moins. "La simple évaluation pour permettre à Anatole de rentrer dans cette étude est de l'ordre de 58.000 dollars, auxquels il faut ajouter les frais de voyage, de logement sur place. Si Anatole est retenu, le protocole est de se rendre sur place toutes les trois semaines pendant au moins six mois. Pour l'instant, on en est à un calcul de 65.000 euros, et c'est un chiffre qui peut être amené à grossir par la suite", précisait toutefois le père du petit garçon, qui vit avec ses parents expatriés en Suède.

"Trouver toutes les ressources nécessaires pour qu'il ait un avenir". Et Fabrice Donguy d'ajouter : "On trouve le courage de se battre parce qu'il a le moral, parce qu'il nous porte. Il ne se plaint jamais. C'est lui qui nous permet de trouver toutes les ressources nécessaires pour qu'il ait un avenir".