«J'y travaille depuis deux ans» : Alexandre Mazzia, chef trois étoiles, dans l'assiette des athlètes des JO

Les Jeux olympiques 2024 se préparent aussi en cuisine. Plats équilibrés, apports nutritionnels, gastronomie française… Les enjeux sont multiples pour nourrir les centaines d'athlètes qui seront présents à Paris durant deux semaines d'épreuves. Alors pour relever le défi, la mission a été donnée au Marseillais Alexandre Mazzia. Triplement étoilé au guide Michelin dans son restaurant AM, il confie ce samedi sa stratégie culinaire au micro de Lénaïg Monnier.

Compétences françaises

"C'est un travail que j'ai fait depuis deux ans. J'ai travaillé avec des nutritionnistes, des médecins du sport, de préparateur physique pour répondre à toutes les qualités nutritionnelles de tous les athlètes dans le cadre des Jeux olympiques", explique-t-il. Il est aussi à la tête de huit recettes "signature", dont celle de son restaurant, qui seront proposées sur le village olympique. Des recettes qui se veulent majoritairement végétales et protéinées, avec des légumineuses comme le pois chiche.

Autre enjeu pour le chef étoilé : représenter la France à sa manière durant les Jeux, c'est-à-dire via la gastronomie et le terroir, de renommée mondiale. "On représente un savoir faire, on représente aussi l'hospitalité à la française. On a mis toutes nos compétences et toutes nos connaissances au service des athlètes. Donc pour moi, c'est une expérience incroyable qui va commencer dans quelques mois et un travail fabuleux", complète Alexandre Mazzia.

Au menu notamment, les athlètes pourront par exemple retrouver du tapioca, travaillé avec un bouillon de légume réduit ; du colin brûlé au saté avec ses épices et un jus de cacahuète. De quoi mettre l'eau à la bouche, même des non-athlètes.