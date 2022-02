Journée noire à la RATP : entre vélo et télétravail, les Franciliens s'adaptent

Ceux qui veulent se déplacer en Île-de-France aujourd'hui doivent porter des chaussures de marche, en tout cas des chaussures confortables. Huit lignes de métro sont totalement à l'arrêt. D'autres ne fonctionnent que partiellement. Les salariés de la RATP sont en grève pour réclamer des augmentations de salaire. Europe 1 était en direct de la gare Montparnasse. Comment les Franciliens se sont-ils organisés ce matin ? Les plus matinaux ont été accueillis par des grilles ou des rubalises devant la plupart des couloirs de métro. Certains, comme celui de la 4 à Châtelet, ont rouvert à 6h30 et ont été rapidement remplis.

Le chemin n'a jamais été aussi long pour Aimée, de sa banlieue à son bureau. "C'est pénible. Il y avait trop de monde sur la ligne 13. J'ai été chercher un bus", explique-t-elle, après avoir pris la ligne 4 juste avant qu'elle ne ferme. "Le service est interrompu donc j'ai fait marche arrière pour redescendre à Châtelet. On va tout tenter."

Massés aux arrêts de bus

À Montparnasse, la fin du périple se fait à pied pour Aimée. La gare fourmille de voyageurs en retard, au téléphone, ou qui font la queue devant les quelques gilets verts présents pour les informer. Tous sont redirigés et massés aux arrêts de bus. Augustin s'échappe et prend une grande inspiration. "Ça y est enfin ! J'ai mis deux fois plus de temps, mais j'ai réussi, je suis content", détaille-t-il, soulagé. Il reprend un peu son souffle avant d'aller au travail : "Comme on était un peu entassés et qu'on a eu très chaud, je profite un peu de l'air frais avant de commencer ma journée de travail."

D'autres ont préféré ne pas avoir à prendre les transports en commun. "C'est la galère pour plein de gens, sauf pour ceux qui sont en vélo", s'amuse Matthieu. Il est bien content d'avoir évité les stations fermées et les bouchons interminables, même s'il imagine que "les gens sont restés chez eux pour éviter la galère". Bon nombre de ses collègues par exemple ont préféré se mettre en télétravail aujourd'hui. "On est deux sur 25. Du coup, la journée va être calme" avant le retour, confirme le cycliste. Pour ceux qui ne sont pas en deux roues, quelques lignes très fréquentées doivent, comme ce matin, rouvrir trois heures entre 16h30 et 19h30.