"J'adorais que ça soit le père de famille qui perde" : Pierre Palmade revient sur son sketch culte du Scrabble

INTERVIEW

Mardi 13 avril, c'est la journée mondiale du Scrabble ! Avec les confinements successifs, ce jeu né après-guerre en 1948 a retrouvé une certaine forme de popularité, notamment à travers des applications pour smartphones. Pierre Palmade, humoriste, acteur et metteur en scène, y a joué dans un sketch il y a 30 ans dans le spectacle "On se connaît" en 1990, depuis devenu culte. "J'y ai joué tranquillement en famille, mais dans mon sketch, je voulais vraiment mettre tous les genres de joueurs qu'on avait", se remémore le comédien.

"Celui qui met des mots qui n'existent pas"

C'est-à-dire "celui qui met des mots qui n'existent pas - en l'occurrence, c'est ma femme -, celui qui met des mots cochons - c'est le fils -, celui qui met des mots intellectuels que personne ne connaît - c'est la fille", détaille l'humoriste. "Et puis il y a celui qui perd. J'adorais que ça soit le père de famille, le tout puissant père de famille, qui perde devant ses enfants. Ça m'amusait beaucoup".

"Je sais que ça m'énerverait de me faire battre par mon fils de 11 ans", s'amuse Pierre Palmade, qui convient que comme sa femme dans son sketch, on a tous été tenté à un moment d'inventer des mots au Scrabble. "Elle a des belles lettres. Donc elle se dit 'Tiens, je vais faire des jolis mots avec des belles lettres', mais elle a juste oublié qu'il faut que ça existe !"

Effectivement, le jeu du Scrabble est un jeu de société où l'objectif est d'obtenir le plus de points possible, en créant des mots existants sur une grille carrée, dont certaines cases sont primées, le tout en ayant pioché aléatoirement 7 lettres par tour.

"C'est un souvenir d'adolescence"

Aujourd'hui, constate Pierre Palmade, étonné, "pratiquement tout le monde connaît le sketch ou a entendu parler. Heureusement, il y en a d'autres qui font largement autant rire. Et puis, il est tellement connu qu'il faut faire attention. Il peut être usé. On l'a tellement joué que les gens le connaissent par cœur et des fois, même mieux que vous. J'entends les phrases déjà dans la salle, quand je joue".

Le Scrabble a fait son retour l'an dernier au moment de confinement, avec des applications qui permettent de jouer à distance, mais Pierre Palmade lui n'y est pas revenu. "C'est un souvenir d'adolescence, avec mes grands parents, et c'est évidemment le souvenir de ce sketch là. [...] Je ne suis pas un pro, ni un acharné du Scrabble. Quand j'ai commencé à jouer, j'avais 20 ans. Donc j'ai imité un père de famille. Maintenant à 50 ans, j'ai l'âge du père de famille, c'est autre chose !", sourit-il.