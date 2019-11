Journée mondiale des toilettes : 8 écoliers sur 10 se retiennent à l'école, car "elles sont souvent sales"

C'est un pourcentage que l'on peine à croire : 80% des enfants qui fréquentent l'école primaire évitent d'aller dans les toilettes de leur établissement. Alors que ce mardi 19 novembre, la journée mondiale des toilettes rappelle que quatre milliards de personnes sur terre n'ont pas accès à des installations sanitaires, les écoliers français sont nombreux à se plaindre de la propreté de ces dernières dans leur école.

Se retenir favorise les infections urinaires

"Elles ne sentent pas bons, et elles sont souvent sales. Du coup je me retiens", témoigne au micro d'Europe 1 Roxane, neuf ans, qui file aux toilettes tous les soirs en rentrant chez elle. "Je suis quand même surpris quand l'une de mes filles arrive à la maison le soir et me dit qu'elle est pressée, parce qu'elle s'est retenue toute la journée", commente de son côté le père de la petite fille. Si Roxane n'est pas la seule à avoir ce réflexe, il est mauvais. Se retenir d'uriner toute la journée n'est pas une mesure hygiénique, au contraire, "c'est un facteur de risques qui va favoriser une infection urinaire avec un germe dont vous êtes porteur", explique le docteur Adrien Vidart, de l'association française d'urologie.

D'autant que retenir une envie pressante, c'est aussi mettre à mal sa vessie, avec le risque de tout simplement l'abîmer. Les professionnels de santé, eux, recommandent d'aller se soulager six à huit fois par jour.