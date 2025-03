Journée internationale des droits des femmes : qu'est-ce que la Déclaration de Pékin, qui fête ses 30 ans en 2025 ?

Le monde entier est invité à célébrer les droits des femmes ce samedi 8 mars 2025, pour la Journée internationale créée par l'Organisation des Nations unies. Cette année marque également les 30 ans d'un célèbre document, la Déclaration de Pékin, qui énumère les principes visant à l'égalité des hommes et des femmes.

La Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars 2025, est placée sous le thème des droits, de l'égalité et de l'autonomisation pour toutes les femmes et les filles par l'Organisation des Nations unies. Un thème qui résonne d'autant plus que cette année est célébré le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin, une résolution adoptée par l'ONU le 15 septembre 1995 qui réaffirme un ensemble de principes visant à l'égalité des femmes et des hommes.

Ce plan, approuvé par 189 gouvernements, est issu de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin, en septembre 1995, année du 50e anniversaire de l'ONU. À cette occasion, l'ancienne Première dame des États-Unis, Hillary Clinton, avait prononcé un discours resté célèbre, intitulé "Women's right's are human rights" (Les droits des femmes sont aussi des droits humains, ndlr).

"Favoriser davantage la promotion et l'autonomisation des femmes partout dans le monde"

La Déclaration de Pékin est encore aujourd'hui le document le plus largement approuvé au niveau mondial qui met en avant les droits des femmes et des filles. Ce programme d'action est divisé en 38 points, dans lesquels les gouvernements se disent "déterminés à promouvoir les objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes partout dans le monde".

Les signataires soulignent qu'il existe des "inégalités" entre les hommes et les femmes, et pointent une "pauvreté croissante qui affecte en particulier des femmes et des enfants". Dans cette optique, ils s'engagent "sans réserve à remédier à ces contraintes et obstacles et à favoriser davantage la promotion et l'autonomisation des femmes dans le monde entier", notant que cela nécessitait "une action urgente".

Promotion de l'égalité des sexes, lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles...

Ainsi, 12 points principaux de cette déclaration énumèrent une liste d'objectifs concrets, tels que la promotion de l'égalité des sexes, l'élimination de "toute forme de discrimination", un meilleur accès en matière d'éducation et de soins, ou encore la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Comme le relate l'ONU, avant l'adoption de cette déclaration, seuls 12 pays avaient adopté des sanctions légales contre ces actes de violence. Désormais, en 2025, 112 pays disposent d'un plan d'action sur les femmes, la paix et la sécurité.