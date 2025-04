80 ans du droit de vote des femmes en France : ces pays où l'accès aux urnes pour les femmes reste très délicat

Le 29 avril 1945, les femmes votaient pour la première fois grâce à une ordonnance du Gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger. Une décision prise après plus de 100 ans de lutte pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. Un droit qui semble aujourd'hui évident mais qui reste encore, ailleurs dans le monde, partiellement ou totalement entravé.

Ce 29 avril 2025, la France célèbre un anniversaire historique : les 80 ans du droit de vote des femmes, acquis par l'ordonnance du général de Gaulle signée le 21 avril 1944 et appliqué pour la première fois aux élections municipales du 29 avril 1945. Un droit fondamental, fruit de décennies de luttes féministes, qui semble aujourd'hui évident, mais qui reste encore, ailleurs dans le monde, partiellement ou totalement entravé.

Un combat remporté tardivement en France

Il faut se souvenir que la France, pourtant berceau des droits de l’Homme, a longtemps été à la traîne. Alors que la Nouvelle-Zélande fut pionnière en 1893, que des pays comme la Finlande (1906) et le Royaume-Uni (1918 pour les femmes de plus de 30 ans) avaient déjà ouvert les urnes aux électrices, la France a résisté. Sous la IIIe République, de nombreux projets de loi avaient été votés par la Chambre des députés… mais bloqués au Sénat, au nom d’une vision conservatrice du rôle des femmes. Il fallut attendre la Libération et un nouvel élan démocratique pour que ce droit soit enfin reconnu.

Où en est-on dans le monde en 2025 ?

Aujourd'hui, les femmes peuvent voter dans la quasi-totalité des pays. Toutefois, dans certains États, ce droit reste limité ou théorique. En Arabie saoudite, le droit de vote des femmes est reconnu depuis 2011 et exercé pour la première fois en 2015 aux élections municipales, mais il reste très limité et soumis à de nombreuses contraintes pratiques et sociales.

Au Pakistan, les femmes ont formellement le droit de voter depuis 1947. Cependant, dans de nombreuses zones rurales, il est quasiment impossible pour les femmes de voter en raison de pressions sociales et tribales. Environ 3,5 millions de femmes ne sont pas inscrites sur les listes électorales.

En Afghanistan, sous le régime des Talibans, la situation est plus dramatique encore. Bien que les lois de la précédente république aient accordé le droit de vote aux femmes, le régime actuel a largement effacé les droits civiques féminins, rendant tout exercice du suffrage illusoire. Au Yémen, malgré un droit de vote théorique depuis 1990, la guerre civile et le contrôle des rebelles houthistes privent les femmes de leurs droits politiques et de participation aux élections.

Aux Émirats arabes unis, les élections sont réservées à une fraction sélectionnée de la population. Quelques femmes votent et sont élues, mais il ne s'agit pas d'un suffrage universel. Il existe également deux particularités. Au sein du Vatican, aucun laïc — homme ou femme — n’a le droit de vote. Le pouvoir religieux est concentré entre les mains du Collège des cardinaux, exclusivement masculin. Les femmes, même au sein de la hiérarchie religieuse, sont totalement exclues du processus électoral.

Et un territoire est interdit aux femmes, il s'agit du Mont Athos en Grèce. Ce territoire monastique exclut les femmes depuis plus de 1.000 ans, leur présence y est interdite et elles n'ont donc pas le droit de vote dans cette enclave autonome.