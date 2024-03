Quelle est l'origine du 8-mars, Journée internationale des droits des femmes ?

"Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme." Pour cette année 2024, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a décidé de dédier la journée du 8 mars à l’avancement de l’évolution de leurs droits afin d'"éviter que les femmes ne soient laissées pour compte". Depuis l'officialisation de cette journée en 1977 par l'ONU, l'organisation donne chaque année le ton avec un thème dans le but d'organiser des milliers d'évènements.

Malgré certaines critiques sur des opérations marketings, cette journée reste un rendez-vous annuel important afin de faire le bilan des régressions, mais aussi des progrès, sur la question. Mais quels sont les fondements historiques de cette journée ?

Une journée qui voit le jour dès 1909

Il faut s’envoler aux États-Unis et faire un crochet en Europe pour connaître les origines de la Journée internationale des droits des femmes. Son histoire remonte aux luttes ouvrières et aux manifestations de femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Mais sous l’impulsion de femmes socialistes américaines en 1909, les choses s’accélèrent. Les États-Unis décident d’organiser chaque année, le dernier dimanche de février, une "Journée nationale des femmes" pour célébrer l’égalité des droits civiques.

Un an après, en 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, appelle les "femmes socialistes de tous les pays" à organiser chaque année une Journée internationale des femmes. Mais aucune date exacte n'a été réellement fixée pour célébrer cette journée.

Par exemple, en Autriche, en Allemagne, au Danemark ou en Suisse, la journée est fixée le 19 mars 1911 tandis qu'en Russie, la "Journée internationale des ouvrières" fut célébrée le 3 mars 1913 puis le 8 mars 1914.

Pourquoi le 8 mars ?

L'origine de la date du 8 mars fait toujours l'objet de légendes les plus farfelues les unes que les autres. Une hypothèse émerge. Lors du 8 mars 1917, des femmes manifestent dans les rues de Saint-Pétersbourg, en Russie, pour exiger "le pain et la paix", explique l'historienne François Picq dans le journal du CNRS. Cette manifestation marque le début de la Révolution russe et la date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1921. Elle sera suivie par la Chine et dans les pays de l'Est après 1945.

En France, cette date du 8 mars sera utilisée en 1975 quand le Mouvement de libération des femmes (MLF) manifestent contre l’Année internationale de la femme, organisée par l’ONU. L'organisation est accusée par le mouvement de faire de la récupération dans la lutte par de nombreuses militantes.

Dans les pays où cette date est reconnue, la Journée internationale des femmes est l’occasion pour le gouvernement d’annoncer des mesures en faveur des femmes. Cette année, dans l'Hexagone, une cérémonie de "scellement" de l'inscription de l'IVG dans la Constitution est prévue ce vendredi 8 mars.