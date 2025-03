Les droits des femmes ont reculé en 2024 dans un pays sur quatre, selon l'ONU

Selon un rapport publié jeudi par l'ONU Femmes, les droits des femmes ont reculé en 2024 dans un pays sur quatre dans le monde. Le document pointe notamment l'affaiblissement des institutions démocratiques, les nouvelles technologies et le changement climatique parmi les facteurs de menace.

"L'affaiblissement des institutions démocratiques s'est accompagné d'un recul de l'égalité entre les hommes et les femmes", souligne l'agence des Nations unies, pour qui des acteurs luttant contre les droits humains "sapent activement le consensus de longue date sur les droits de la femme".

"Près d'un pays sur quatre témoigne de régressions sur l'égalité de genre qui entravent la mise en œuvre du programme d'action" issu de la grande conférence mondiale sur les femmes de Pékin en 1995, sur laquelle le rapport fait le point, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars.

Un taux d'emploi qui stagne

Trente ans après cette conférence, l'ONU note des progrès mitigés. La représentation féminine dans les parlements a plus que doublé depuis 1995, mais trois quarts des parlementaires sont toujours des hommes. La part globale de femmes bénéficiant d'une protection sociale a augmenté d'un tiers entre 2010 et 2023, mais 2 milliards de femmes et de jeunes filles ne bénéficient toujours d'aucune couverture. Et les écarts en matière d'emploi "stagnent depuis des décennies" : environ 63% des femmes entre 25 et 54 ans exercent un travail rémunéré, contre 92% des hommes.

La crise du Covid-19, les conflits, le changement climatique et les nouvelles technologies sont autant de nouvelles menaces, relève le rapport. Selon les chiffres de l'ONU Femmes, les cas de violences sexuelles liés aux conflits ont augmenté de 50% en dix ans, et 95% des victimes sont des enfants ou des jeunes filles. 612 millions de femmes vivaient en 2023 à moins de 50 km d'au moins un conflit armé, une hausse de 54% depuis 2010.

Une violence contre les femmes qui ne diminue pas

Dans 12 pays d'Europe et d'Asie centrale, 53 % des femmes ont subi au moins une forme de violence sexiste en ligne.

"Au niveau mondial, la violence contre les femmes et les jeunes filles se maintient à des taux alarmants. 736 millions de femmes, soit une sur trois, ont été victimes une fois dans leur vie de violences physiques ou sexuelles de la part d'un conjoint, ou de violence sexuelle de la part d'un autre agresseur", note l'ONU.

Le rapport fixe une feuille de route en plusieurs axes pour l'avenir: un accès équitable aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, des investissements pour lutter contre la pauvreté, la lutte contre les violences, une meilleure participation aux affaires publiques et des mesures de justice climatique.