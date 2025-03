Violences faites aux femmes : le 3919 fait état d'une «année record»

Article Suggestions

La Fédération nationale Solidarité femmes a annoncé ce vendredi que le 3919, ligne d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violences, a connu une "année record" en 2024. La ligne, accessible gratuitement 24h/24 et sept jours sur sept, a pris en charge "plus de 100.000 appels", une première.