Jonathann Daval a livré des "aveux circonstanciés" devant le magistrat instructeur

Jonathann Daval, meurtrier présumé de son épouse Alexia, a livré des "aveux circonstanciés" le 30 janvier devant le nouveau juge d'instruction chargé du dossier, dans l'attente de la reconstitution du meurtre, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

Aveux et dénégations. Entendu dans la plus grande discrétion au tribunal de grande instance de Besançon, l'informaticien de 35 ans, entouré de ses avocats, a confirmé devant le magistrat, Marjolaine Poinsard, sa version des faits. Après avoir avoué une première fois le meurtre commis fin octobre 2017, Jonathann Daval était revenu sur ses aveux en juin pour accuser son beau-frère d'en être l'auteur et sa belle-famille d'avoir conclu un "pacte secret" visant à lui faire porter le chapeau. Mais il avait de nouveau reconnu début décembre être le meurtrier d'Alexia le 7 décembre, craquant lors d'une confrontation avec la mère de la victime au tribunal de grande instance de Besançon.

La crémation du corps. "Pour la première fois, il a fait, par déclaration devant le juge d'instruction, des aveux circonstanciés sur les conditions de la mort d'Alexia", a-t-on indiqué de source proche du dossier à propos de son audition du 30 janvier. "Il s'est expliqué très précisément sur le déroulé des faits mais le seul point sur lequel Jonathann Daval ne s'est pas exprimé et qu'il ne reconnaît pas, c'est la crémation du corps d'Alexia", a-t-on précisé de même source. "La date de la reconstitution du meurtre d'Alexia n'est pas encore fixée", a ajouté cette source.

La prison à perpétuité. Le corps de l'employée de banque de 29 ans avait été découvert le 30 octobre 2017, en partie brûlé, dans un bois, non loin de leur maison de Gray-la-Ville (Haute-Saône). Jonathann Daval, mis en examen en janvier pour "meurtre sur conjoint" et qui encourt la prison à perpétuité, est détenu à la maison d'arrêt de Dijon. En 2017, 130 femmes sont mortes en France sous les coups de leur compagnon, ex-conjoint ou petit ami, contre 123 en 2016, selon des données communiquées par le ministère de l'Intérieur.