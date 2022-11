Johnny Hallyday, Céline Dion... Cette commune d'Auvergne donne à ses rues des noms de chanteurs

Avenue Johnny Hallyday, rue Céline Dion ou Renaud... Jusqu'à présent, dans le village de Saint-Jean-d'Heurs, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, les rues n'avaient pas de noms, il n'y avait que des lieux-dits, ce qui posait problème, notamment pour la livraison des colis. Après consultation de la population, la municipalité a donc décidé de baptiser les rues avec 48 noms de chanteuses et de chanteurs de toutes générations. Europe 1 s'y est rendue, et il y en a pour tous les goûts.

Mettre en avant des chanteurs de toutes les générations

"Ici, il y aura l'avenue de Johnny Hallyday, puis la rue Jean Ferrat. Il y aura aussi une rue Vianney, rue Pomme, rue Renaud, rue McSolar, rue Calogero... Moi, j'habiterai rue Freddie Mercury", se réjouit un habitant. D'ici quelques jours, Saint-Jean-d'Heurs deviendra l'un des villages les plus originaux de France, avec ses rues en hommage aux stars de la chanson.

Avec la volonté de mettre en valeur des chanteurs de toutes les générations, comme l'explique Boris Luciani, l'adjoint à la culture. "Le but, c'était vraiment de mettre tous les styles pour que tout le monde puisse se reconnaître. Il faut que les plus anciens et les plus jeunes puissent se retrouver dans ces noms. La musique, c'est vrai que ça parle à tout le monde."

"Ça rajeunit un peu la commune"

Il y a un an, la municipalité a demandé aux 700 habitants de proposer trois noms de chanteurs ou de chanteuses pour les rues. René n'a eu aucune hésitation. "Moi, je suis un fan de Johnny et je trouve l'idée sympa. Ça change un peu, plutôt que de n'avoir que des noms de personnalités politiques. C'est plus populaire", sourit il. Bonne nouvelle pour René, sa rue, l'une des plus grandes du village, portera bien le nom de Johnny.

Quant à Paula, elle habitera "rue Kurt Cobain'. "On est très contents. On trouve que c'est une très bonne idée. Ça rajeunit un peu la commune aussi." Les toutes nouvelles plaques de rue seront installées d'ici une quinzaine de jours.