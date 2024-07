Cantal : un mort et quatre blessés graves dans l'effondrement d'une terrasse

L'effondrement de la terrasse de la salle polyvalente de Saint-Pierre, dans le Cantal, lors d'un "événement regroupant une centaine de personnes" a fait un mort et quatre blessés pris en charge en urgence absolue, a annoncé samedi soir la préfecture du département. "À cette heure, le bilan s'établit ainsi : une personne décédée, quatre personnes prises en charge en urgence absolue et 35 personnes" en urgence relative, a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans donner plus de détails sur l'accident.

Important dispositif de secours

Un mariage était en cours lorsque vers 18h15, la terrasse d'une des deux salles polyvalentes de la commune s'est effondrée, selon le journal La Montagne. La personne décédée est une femme de 69 ans ayant fait un arrêt cardiaque et qui n'a pu être réanimée par les secours, selon le quotidien.

"Un important dispositif de secours comprenant les pompiers, les gendarmes, la protection civile a été rapidement dépêché sur place pour prendre en charge les victimes", précise la préfecture, avec "quatre hélicoptères, 20 véhicules, 57 sapeurs-pompiers" et des renforts venus de Corrèze et du Puy-de-Dôme.

"Le plan blanc (dispositif de crise) est également activé au sein des hôpitaux de Mauriac et Aurillac", ajoute la préfecture, et une cellule d'urgence médico-psychologique était mise en place sur le lieu du drame. Le préfet s'est rendu sur place, indique encore le communiqué.