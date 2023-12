JO Paris 2024 : quand une saisie de drones va aider à renforcer la sécurité de l'événement

C'est un cadeau de Noël du ministère de la Justice à celui de l'Intérieur. Près de 140 drones ont été saisis et redistribués à la préfecture de police de Paris, dans le cadre de la sécurisation des prochains Jeux olympiques de 2024 et notamment de la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine. Un double bénéfice pour Eric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, à l'origine de cette initiative : frapper les délinquants au portefeuille au profit des forces de l'ordre. C'est "une justice qui a du sens", a enchéri le ministre.

Des formations à l'usage des drones

Concrètement, l'ensemble de ces engins volants va directement aller dans les bureaux de la DOPC (Direction de l'ordre public et de la circulation), qui gère les policiers sur le terrain. L'objectif principal de cette opération est donc de renforcer la sécurité des JO dans un peu plus de sept mois, et pour cela, des dizaines de fonctionnaires vont être formés durant les prochaines semaines à l'usage de ces drones. Une aide précieuse pour surveiller les foules depuis le ciel, puisque pas moins de 16 millions de visiteurs sont attendus pendant l'événement sportif planétaire.

L'un des axes les plus difficiles à sécuriser est bel et bien cette cérémonie d'ouverture. Emmanuel Macron avait confirmé le 20 décembre dernier que celle-ci se déroulerait comme prévu sur la Seine, en assurant néanmoins que des plans B et C existaient en cas de menace potentielle, ce qui obligerait les organisateurs à revoir leur copie. À cette heure, les organisateurs eux-mêmes ainsi que la ministre des Sports se sont toujours refusés à évoquer une solution de repli.