Risque terroriste pendant les JO : «Il faudra surveiller les athlètes israéliens», estime Frédéric Péchenard

Le risque terroriste plane sur les Jeux olympiques. À seulement sept mois de l'organisation du plus grand événement sportif de l'année, le risque d'attentat est plus que jamais pris au sérieux. Interrogé ce jeudi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, l'élu LR au Conseil de Paris, Frédéric Péchenard, assure que la France n'aura d'autre choix que de s'y préparer.

"Nous n'avons pas le choix. Les JO viendront en France dans sept mois. Donc il faut faire face du mieux possible. Oui, il y a un risque terroriste. Je pense d'ailleurs que les services de l'État en ont parfaitement conscience", explique-t-il, ajoutant qu'il ne faut pas "faire peur inutilement".

"Période de tension extrême au Moyen-Orient"

Mais "le risque terroriste a augmenté depuis le 7 octobre", date à laquelle le Hamas a mené une attaque terroriste d'ampleur sur le territoire israélien, tuant plus de 1.100 personnes, majoritairement des civils. "Le terrorisme djihadiste a frappé la France toujours en miroir avec ce qui se passait à l'international. En 86, lors des tensions avec l'Iran, le Hezbollah met des bombes à Paris, notamment rue de Rennes. Lors des tensions dans la zone irako-syrienne avec Daesh, ce dernier frappe la France, notamment avec le Bataclan. Donc là, on est dans une période de tension extrême au Moyen-Orient. Et il est vraisemblable qu'on puisse avoir d'autres attentats, ce n'est pas certain, mais c'est vraisemblable", alerte-t-il.

Parmi les cibles potentielles durant les jeux : les athlètes. "Il faudra particulièrement surveiller les athlètes israéliens compte tenu de la situation, mais aussi, les athlètes américains ou encore français et tous ceux qui sont identifiés comme étant des cibles par les terroristes", indique Frédéric Péchenard.

Une précaution importante pour lui, alors qu'en 1972, lors des Jeux de Munich en Allemagne, une vingtaine d'athlètes de l'État hébreu avaient été pris en otage par des membres de l'organisation palestinienne Septembre noir. Onze Israéliens avaient alors été tués lors de cette attaque.