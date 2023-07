JO-Paris 2024 : les organisateurs promettent une cérémonie d'ouverture grandiose sur la Seine

À un an près du lancement des Jeux Olympiques de Paris, le temps est à la préparation pour la ville. Pour cette édition, le président de la République a décidé d'innover et d'organiser la cérémonie d'ouverture sur la Seine, plutôt que dans un stade. Europe 1 a pu assister à la première répétition de l'événement, qui s'annonce être un défi de taille en matière de logistique et de sécurité. Une quarantaine de bateaux, tout gabarit confondus et représentant les différentes délégations, ont effectué plusieurs passages sur la Seine. Un défilé en file indienne sur une distance de 6 km du pont d’Austerlitz à la Tour Eiffel et à la vitesse de 9 km/h.

Ce test technique a pour but de minuter le trajet, gérer les distances entre bateau, mais aussi essayer de nouvelles caméras qui filmeront la cérémonie. "C'est une caméra qui n'est pas sensible aux mouvements de l'eau, et qui permet d'avoir un cadre tout le temps stable, au-delà des vagues ou de la houle qui sont créés par les bateaux eux-mêmes", explique Thierry Reboul, directeur événement des jeux.

"Les athlètes vont en prendre plein les yeux"

Quant au président de Paris 2024, Tony Estanguet, il promet au micro d'Europe 1 une cérémonie d’ouverture grandiose sur la Seine. "Là, les athlètes vont en prendre plein les yeux, dans un décor de rêve, entre Notre-Dame, entre le Louvre, entre le Musée d'Orsay, tous ces ponts. Et puis bien évidemment ce final devant la tour Eiffel", annonce-t-il fièrement.

En revanche, rien n'a filtré sur le spectacle conçu par le metteur en scène de théâtre Thomas Jolly : le secret doit être gardé jusqu’au jour J, le 26 juillet 2024.