JO Paris-2024 : Drogba, Di Méco... D'anciennes gloires de l'OM pour achever le périple de la flamme à Marseille

Une séquence 100% foot pour conclure le périple. Après son arrivée triomphale mercredi sur le Vieux-Port, la flamme olympique entamait son relais ce jeudi de Notre-Dame de la Garde jusqu'au Stade Vélodrome. Les grands buteurs historiques de l'OM que sont Jean-Pierre Papin et Didier Drogba sont sur place pour clore le bal alors que la flamme a achevé son parcours du jour aux alentours de 19h30.

"Je ne sais pas s'il y aura la petite larme, mais, en tout cas, il y aura énormément d'émotion. Je me sens comme un privilégié d'avoir cette opportunité. C'est un vrai honneur de le faire en France, dans un pays qui m'a accueilli depuis mes six ans. Et symboliquement, c'est fort, d'autant plus dans ce stade avec un public inégalable", a témoigné Drogba au micro d'Europe 1.

"Il ne faut pas passer dans le zapping pendant 10 ans"

En bons sportifs qu'ils sont, et même s'ils n'ont qu'une toute petite distance à parcourir, ces anciennes gloires de l'OM prennent ce relais très au sérieux. Tout le monde a suivi une préparation physique, nous révèle l'ancien défenseur Eric Di Méco. "On s'entraîne comme on peut. Moi, j'ai des petits problèmes physiques, donc je ne cours plus depuis longtemps. Mais je m'y suis remis un petit peu tous les dimanches sur la Corniche pour, justement, assumer ce rôle le mieux possible. Parce qu'il ne faut pas passer dans le zapping pendant 10 ans ensuite en faisant tomber la flamme ou en trébuchant, ce serait dommage", se marre l'ancien champion d'Europe 1993 avec l'OM.

La flamme olympique poursuivra ensuite son voyage à travers le pays jusqu'à Paris le 26 juillet prochain, date de la cérémonie d'ouverture.