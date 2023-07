«J'étais comme paralysée» : Enedis condamné à remplacer le compteur Linky d’une femme électro-sensible

Depuis 10 jours, Jeanine, 84 ans, revit. Le 10 juillet dernier, les employés d'Enedis sont venus chez elle, enlever son compteur Linky et le remplacer par un ancien modèle. Car Linky, le fameux compteur communiquant, c'était le cauchemar de Jeanine depuis son installation il y a 5 ans.

"J'avais des maux de tête. Et puis j'étais pas dans un état normal, j'étais comme paralysée. On a des vertiges, la tête qui fait très mal : on n'est plus soi-même. C'est une drôle de saloperie qu'il nous mette quand même !" juge-t-elle au micro d'Europe 1.

"Ça a été décisif"

C'est la nuit que Jeanine souffrait le plus, à minuit, 3 heures et 7 heures du matin, lorsque Enedis interrogeait le compteur à distance. La vieille dame recevait comme une décharge électrique dans le corps. Finalement, après examen plusieurs médecins vont conclure à l'électro-sensibilité de Jeanine, ce qui va tout changer aux yeux de la justice, explique son avocat, M° Jean-Pierre Joseph : "Elle a vu plusieurs médecins qui au bout d'un moment ont fini par faire la relation entre le compteur et les troubles dont elle se plaignait. Ça été décisif. Car les médecins mettent en avant la dangerosité des ondes émises. C'est ça qui est nocif et que les gens ne supportent pas", explique-t-il.

Décision rare : Enedis a donc été condamné à remplacer le compteur Linky de Jeanine. Mais devrait tout même choisir de faire appel.