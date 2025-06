«Je suis très inquiète des nuisances» : dans ce village du Rhône, la lutte des riverains contre un projet éolien

Les opposants aux éoliennes sont encore nombreux en France. Nuisances, impact sur la faune et la flore... Les inquiétudes autour de ces grands moulins à vent sont nombreuses chez les riverains. À Joux, dans le Rhône, le moratoire voté par les députés sur l'éolien remet de l'espoir dans la population, alors qu'un projet devait voir le jour dans peu de temps.



Les éoliennes sont de nouveau au coeur de l'actualité. Trop grandes, trop visibles dans le paysage, parfois accusées de nuisances... Ces grands moulins à vent n'attirent pas que de la bienveillance de la part des riverains. Conséquence : les recours aux projets sont nombreux dans le pays, comme ici à Joux, près de Tarare dans le Rhône. Depuis sa terrasse, Jean-Christophe Bacconnier aura une vue directe sur la colline choisie par l'État pour accueillir trois éoliennes de 160 mètres de haut.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'impact sur les animaux dénoncé

"Là, on voit le mât de mesure qui donne une idée de la hauteur des éoliennes et l'effet de surplomb qu'il va y avoir pour tous les riverains", explique-t-il au micro d'Europe 1. Les éoliennes seraient installées tout à côté d'une fôret et d'une zone humide. Impensable pour cet habitant, qui, avec son association, se bat depuis sept ans, contre le projet.

Les riverains dénoncent la taille des éoliennes, mais aussi leur impact sur la nature. © Europe 1

"Certes, les éoliennes, ça décarbone. Mais avec autant d'espèces tuées, comme des chauve-souris, des oiseaux de toute sorte dont des rapaces protégés, on peut s'attendre à un véritable massacre. Et là, c'est plus une énergie ni verte ni propre, c'est une production d'énergie sale", estime Jean-Christophe Bacconnier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il faut poser les choses et en discuter sérieusement"

Le projet n'aura pas que des conséquences environnementales. Ce dernier impacterait aussi la vie économique du secteur explique Agnès, agricultrice. "Je suis très inquiète des nuisances des éoliennes sur les troupeaux, sur les gens aussi. On n'est pas là pour décorer, on est là pour gagner notre vie. Il y a une économie locale ici, avec beaucoup d'élevages", souligne-t-elle.

Mais grâce à la possibilité d'avoir un moratoire sur chaque projet éolien ou solaire, voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale, certains opposants retrouvent une once d'espoir pour voir le projet être définitivement arrêté. "il faut poser les choses et en discuter sérieusement. La transition énergétique, ça ne doit pas être l'envahissement de tout un territoire", juge une habitante de Joux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'autant que les options ne sont plus multiples pour les opposants qui, déboutés par la justice administrative, ont saisi, en dernier recours, le Conseil d'État.