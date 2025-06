Hausse de la mortalité, baisse de la production... Les éoliennes perturbent-elles les animaux ?

Un éleveur installé à Vendegies-sur-Écaillon, commune française située dans le département du Nord, constate depuis plusieurs mois une hausse de la mortalité de ses chèvres et une baisse de leur production de lait. La faute selon lui à l'implantation de deux parcs éoliens à proximité de la ferme.

Les éoliennes dans le viseur de certains éleveurs. Bêtes amaigries, troupeaux décimés... À Vendegies-sur-Écaillon, commune française située dans le département du Nord, un éleveur blâme les éoliennes, responsables, selon lui, de la baisse de production de lait de ses chèvres.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Quasiment tout le cheptel décimé

Difficile de les rater. Ces 15 éoliennes, installées il y a un peu plus d'un an, que pointe du doigt Jean-Philippe Bourgeois : "Avant l’arrivée de ces éoliennes, on n'avait pas de problème. On arrivait à produire du fromage, du lait mais l'année dernière, à partir d’avril, la production a fortement baissé, et en août, on a eu une forte mortalité de nos chèvres."

Résultat, quasiment tout le cheptel est décimé. Un désastre pour cet éleveur. "Les vétérinaires sont venus, ils nous ont dit que c'était la fièvre catarrhale, après ils nous ont dit que c'était l'alimentation, après le fourrage..." soupire-t-il mais finalement, aucune raison n'est trouvée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des courants parasites ?

Jean-Philippe Bourgeois installe alors ce qu’il reste de son troupeau un peu plus loin. "J'ai pris mes chèvres, je les ai déplacées à sept kilomètres chez un confrère et il m'a dit que mes chèvres n'avaient pas de problème, qu'elles faisaient du lait ! C'est là que j'ai commencé à me poser des questions", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Ses bêtes boivent deux litres et demi d’eau au lieu de dix litres habituellement. En cause, selon lui, le courant électrique venu du sol, gênant pour ses chèvres. "On a résolu le problème par des bassines. Mais je pense qu'aujourd'hui on a des courants parasites qui viennent des éoliennes", juge-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour éclaircir ce mystère, conclut cet éleveur, il faudrait couper l’électricité devant huissier et venir constater s'il y a encore du courant.