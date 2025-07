L'Allier dit non aux éoliennes

Le Conseil départemental de l'Allier, en Auvergne, vient de voter une motion demandant à l'État de suspendre immédiatement tout projet éolien industriel sur son sol. La collectivité estime que les nombreux projets éoliens sont démesurés, déconnectés des réalités locales et surtout qu'ils vont défigurer les paysages.

Plus de 70 projets de nouvelles éoliennes dans l'Allier

La collectivité, dirigée par une majorité de droite et du centre, estime que les nombreux projets éoliens sont démesurés, déconnectés des réalités locales et surtout qu'ils vont défigurer les paysages. "Non aux éoliennes" : cette pancarte fleurit un peu partout, depuis des mois, dans l'Allier, où il existe 70 projets de nouvelles éoliennes à très court terme. Ce dont ne veut absolument pas Claude Riboulet, président du Conseil Départemental, au nom de la préservation des paysages.

"L'Allier-Bourbonnais, c'est un territoire où il y a des forêts d'exception, comme la forêt de Tronçais, où il y des petites gorges, sur le Cher ou sur la Sioule, où il y a du bocage, où il y a de la plaine, où il y a de la petite montagne, des petits vallons", déclare-t-il. "C'est un territoire qui a un charme fou, avec, en plus, une grande diversité. Nous ne voulons pas que cette richesse qui a un potentiel de développement et de tourisme soit défigurée, balafrée par des éoliennes industrielles."

Des éoliennes hautes de 200 mètres avec des pales de 75 mètres

À Bransat par exemple, une installation géante vient d'être autorisée par la Préfecture, explique Jean-Michel Desmon, président du collectif Allier Citoyen, qui s'y oppose. "Le projet, c'est quatre éoliennes de 200 mètres de haut, avec une puissance de 5 mégawatts donc vraiment de gros modèles, avec des pales qui font 75 mètres, donc pour moi, c'est une nuisance paysagère", déplore-t-il.

"Ma maison achetée il y 15 ans, ne vaut plus un clou si jamais le projet se fait, c'est évident", rajoute-t-il. "Il faut aussi se rendre compte de l'impact que ça pourrait avoir sur la biodiversité, sur les oiseaux notamment. Pour moi, ce n'est pas compatible avec notre territoire rural et préservé."

"Nous n'avons pas besoin de nouvelles éoliennes", disent donc les opposants, qui mettent en avant les nombreuses installations en énergies renouvelables, notamment, photovoltaïques déjà présentes dans l'Allier.