«Je suis moins stressé que mes parents» : les premières réponses de Parcoursup tombent ce jeudi soir

Plus que quelques heures avant de connaître les premières réponses aux vœux qu'ils ont formulés sur Parcoursup. Les 945.500 candidats inscrits sur la plateforme, majoritairement élèves en Terminale, pourront les consulter ce jeudi à partir de 19 heures et savoir s'ils sont acceptés, sur liste d'attente ou refusés. Ce matin, l'attente, l'espoir ou le stress domine. Europe 1 est allée à la rencontre de lycéens parisiens impatients.

"Même si on a de bons résultats, on n'est pas sûrs d'avoir ce qu'on veut"

"On attend depuis mars !" Ces lycéens n’ont qu’une hâte : consulter leurs réponses même si nombre d'entre eux devront patienter encore plusieurs jours voir plusieurs semaines avant d’avoir une place confirmée quelque part. "La majorité des vœux seront en liste d'attente... Je pense qu'avoir des oui, ce sera compliqué vu le nombre de candidats qu'on est sur Parcoursup", glisse Lisa.

Du stress accompagne souvent cette impatience. Charlotte et Augustin ne s’en cachent pas : "Même si on a de bons résultats, on n'est pas sûrs d'avoir ce qu'on veut", "ce qui est plus stressant, c'est de faire des choix parce que ça va vite alors que parmi les oui que l'on reçoit, on a trois jours pour choisir et chaque vœu en attente, on a deux jours pour choisir", lancent-ils. De son côté, Mathieu est plus serein. "Je pense que je suis moins stressé que mes parents, c'est le grand moment !"

"Il faudra un peu de patience"

C'est pour cette raison que certains préfèrent consulter leurs réponses seul, mais Élodie a choisi de ne pas s’isoler. "Je pense que je vais me retrouver avec des amis, on va voir ça ensemble, après je pense que ça va beaucoup buguer, il faudra un peu de patience", avance-t-elle. Il risque en effet d’y avoir un peu d’embouteillage à 19 heures sur la plateforme.