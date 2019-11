"Je sens que je peux toujours travailler" : Jules Théobald, 110 ans, est le doyen des Français

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Il voudrait vivre jusqu’à 200 ans, et il s’en approche ! Le doyen des Français, Jules Théobald a 110 ans, il vit à Fort-de-France en Martinique. Sa carte d'identité indique que Jules est né le 17 avril 1909. C'est surtout la date à laquelle sa naissance a été déclarée, longtemps après qu'il a vu le jour, comme beaucoup de nourrissons à l'époque. "Je suis né en 1908, j’ai été déclaré en 1909", plaisante le doyen, en créole. Jules pourrait en réalité être né environ deux ans plus tôt, affirme la famille, même s'il est impossible de corroborer cette information.

Un amoureux de la mer

Quand on lui parle de son âge, il rigole un peu et se perd dans les dates. Dans sa maison au bord de la mer Jules a reçu Europe 1, toujours élégant. Ancien pêcheur, il a vécu une vie de fête et de plaisir. Il aimait danser et par-dessus tout, la mer.

"Je sens que la seule chose qui m’empêche de continuer, c’est de ne pas pouvoir me mettre debout", confie le vieil homme. "Mais je sens que je peux toujours travailler. Si le seigneur me donnait encore de quoi monter dans mon bateau, je partirais en mer." Aujourd’hui encore, il mange du poisson avec beaucoup d’appétit.