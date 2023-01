«Je porte toujours une casquette» : les dangers des offres de greffe de cheveux à l'étranger

13% des Français déclarent être atteints de calvitie, selon un sondage Ifop. Si seulement un tiers dit en souffrir, la chute de cheveux peut débuter à l'âge adulte, voire à l'adolescence. Parmi les solutions pour lutter contre la perte de cheveux, il existe la greffe. Le tourisme capillaire est en plein développement. Une récente analyse de marché réalisée par Data Bridge Market Research indique que le marché mondial de la transplantation capillaire devrait atteindre près de 52 milliards de dollars d'ici 2028. Rien qu'en Turquie, par exemple, près d'un million de touristes viennent chaque année pour se faire greffer des cheveux. Un traitement six fois moins cher qu'en France. Mais gare aux offres low cost.

"Le patient est entre les mains de personnes qui vont s'entraîner sur lui"

Le premier risque d'une greffe mal faite est d'épuiser complètement son capital capillaire. En Turquie, Mathieu, 49 ans, s'est fait prélever 4.000 greffons d'un coup à l'arrière du crâne. À la clé, une situation irréversible. "Ils m'ont implanté en fait une ligne frontale très, très basse. J'ai continué à perdre mes cheveux en arrière de cette ligne frontale et aujourd'hui, je n'ai plus la zone donneuse suffisante pour faire une deuxième greffe en fait, et combler le trou. Il ne me reste pas d'autre solution que de porter une casquette."

Au total : 1.500 € la chirurgie d'implant sans compter la nuit d'hôtel. À ce prix-là, selon Michel Bendavid, directeur technique de The Clinic, spécialisée dans la greffe de cheveux, il n'y a aucune garantie. "Dans ces cliniques, vous avez une main d'œuvre qui est peu ou pas qualifiée du tout. Le patient est quand même entre les mains de personnes qui vont quasiment s'entraîner sur lui. S'il a de la chance, il va tomber sur une équipe qui a un peu d'expérience. S'il n'a pas de chance, il va tomber sur une équipe qui débute."

En France, il y a trois à cinq visites de contrôle après une greffe alors qu'aucun suivi n'est assuré dans une clinique low cost à l'étranger.