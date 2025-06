«Je pense que ça devrait aller» : après l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2025, les élèves décompressent

Ce lundi se tenait la terrible épreuve de philosophie pour près de 530.000 candidats au baccalauréat 2025. Les élèves de terminale du lycée Fénelon, à Lille, peuvent commencer à décompresser. Europe 1 s'est rendue auprès de ces derniers afin de connaître leurs premières impressions.

Les 530.000 candidats au baccalauréat peuvent s'octroyer un moment de relâchement. Ils ont bouclé ce lundi la redoutable épreuve de philosophie. Dissertation ou étude de texte : un choix cornélien. Europe 1 est allée recueillir les premières impressions à la sortie du lycée Fénelon, à Lille.

Notre avenir dépend-il de la technique ? La vérité est-elle toujours convaincante ?

Sourire et soulagement devant cet établissement, le moment de décompresser un peu. Après cette première épreuve du baccalauréat, des petits groupes d'élèves de terminale se forment. Ces jeunes évoquent leur dissertation de philosophie.

"Le premier sujet, c'était 'Notre avenir dépend-il de la technique ?' et le deuxième sujet, c'était 'La vérité est-elle toujours convaincante ?'. J'ai choisi le premier sujet, j'ai parlé de l'impact que la technique avait sur notre environnement, par exemple l'intelligence artificielle. J'en ai parlé avec mon prof, il m'a dit que c'étais correct, je lui ai montré mon brouillon. Donc, je pense que ça devrait aller", raconte cette élève.

"[On est, ndlr] soulagés parce que du coup, on a terminé. Après la philosophie, c'est quand même un plus petit coefficient donc c'était tout de même moins stressant, mais ça reste malgré tout important et plutôt fiers parce que ça paraît difficile et en fait quand on comprend bien le sujet ça découle tout seul donc c'était bien. Moi, j'ai bien aimé", témoigne cette autre élève de terminale.

Le programme ce lundi après-midi : révision pour les épreuves de spécialité qui débutent mardi, épreuve importante avec un gros coefficient. Le grand oral, lui, se tiendra ensuite fin juin. Les résultats tomberont le 4 juillet.