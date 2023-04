«Je ne pourrais pas m’en passer» : sur les plateformes de streaming le boom des séries ne faiblit pas

Selon une récente étude de l'Insee, entre 2011 et 2017, les Français ont dépensé 10% de moins pour les biens culturels mais 8% de plus pour le streaming, ces services qui permettent de regarder des films et séries à la demande. Europe 1 a rencontré un jeune couple qui multiplie les abonnements.

Elles ont peu à peu remplacé les programmes télé, le cinéma… Les séries connaissent en effet un succès grandissant, ce qui amène à une multiplication des plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+…). Et c'est notamment parce que la demande ne cesse de croître : selon une récente étude Submix de BearingPoint, les Français dépensent en moyenne 37 euros par mois pour ces abonnements.

"Entre 60 euros et 100 euros" de budget streaming par mois

Comme souvent chez Morgane et Guillaume, un jeune couple de trentenaires accro aux séries, ce soir c’est canapé/série. Ils expliquent être abonnés à de nombreux services de streaming. "On a Netflix, Disney+, Prime Video et là on va prendre Canal+ dans les prochains temps", liste Morgane avant que Guillaume ne précise, "cela change en fait en fonction des séries que l’on a envie de voir : on s’abonne, on se désabonne à la carte".

Et évidemment, cela représente un budget non négligeable pour le couple. "Selon les mois, on dépense entre 60 euros et 100 euros", estime le jeune homme. Un montant qui surprend sa compagne, "C’est vrai que je n’avais jamais fait le calcul et là, je viens de me rendre compte que c’est pas mal ! Parce que ce sont des petites dépenses cumulées : 8 euros, 9 euros… Je me disais que cela allait, mais en fait, c’est beaucoup !"

"On privilégie le bien-être à la maison, par rapport à certaines sorties"

Malgré ce budget croissant dédié au streaming, le couple admet qu’il aurait du mal à y renoncer. "Malheureusement, je ne pourrais pas m’en passer", confirme Morgane, qui regarde quotidiennement des séries. "De toute façon, à part quelques programmes bien précis, on ne regarde plus du tout la télévision", explique Guillaume. "On privilégie en fait le bien-être à la maison, par rapport à certaines sorties", ajoute-t-il. Quitte donc à aller moins souvent au cinéma ou à restreindre son budget shopping !