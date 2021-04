Comment Netflix est devenue la première plateforme de streaming au monde ?

Cette plateforme de visionnement fait partie de notre quotidien et est entrée totalement dans notre vocabulaire : Netflix. Et en un an et trois confinements, on en a passé du temps à visionner ces séries, films ou documentaires proposés en ligne ! Mais d’où vient Netflix ? David Castello-Lopes remonte, dans l’émission Historiquement Vôtre, aux origines de ce mastodonte du streaming.

"Vous vous souvenez des vidéo-clubs ? De la joie quand arrivaient les nouveautés, des pénalités de retard à payer et même des regards obliques jetés sur le rayon porno qu’on était trop jeunes pour fréquenter... Et bien aux Etats-Unis, dès la fin des années 2000, aux Etats-Unis, Netflix en était un.

Un vidéo-club 2.0

Mais c’était un vidéo-club bien particulier : dans les dix premières années de son existence, Netflix louait des DVD par correspondance. Concrètement, après une inscription de 10 à 20 dollars par mois, il suffisait de classer les films souhaités et Netflix les envoyait par la poste. Une fois le visionnage terminé, l’abonné renvoyait les DVD par la poste avec l’enveloppe déjà fournie. Netflix expédiait alors le prochain DVD de la liste, et ainsi de suite.

Pour 10 dollars, un seul DVD était fourni à la fois mais il était possible de souscrire à un abonnement plus cher. Les avantages par rapport à un vidéo-club étaient évidents : vous pouviez garder le DVD aussi longtemps que vous le vouliez et louer autant que vous le souhaitiez dans un mois.

Qui a inventé Netflix ?

Comme presque toutes les grosses innovations de l’Internet, Netflix vient de Californie. Ce vidéo-club en ligne a été créé en 1997 par Mark Randolph et Reed Hastings, déjà des pontes de la Silicon Valley à l'époque. Mark Randolph venait de vendre son entreprise pour 850 millions de dollars et il voulait investir. Les deux entrepreneurs se sont inspirés d’Amazon qui cartonnait avec la vente en ligne de livre.

Pourquoi Netflix se nomme ainsi ?

Net c’est, bien sûr, internet. Mais alors Flix ? C’est une contraction de l’argot "Flicks" signifiant films. L’ambition des deux patrons étaient donc claire : devenir l’Amazon des films.

L’expansion de l’entreprise

Au début, Netflix ne marchait pas très bien parce que les Américains n’étaient pas équipés en lecteurs DVD. Et ironie de l’histoire, Netflix perdait tellement d’argent qu’ils ont proposé à la chaîne Blockbuster de les racheter pour 50 millions de dollars… Depuis, Blockbuster a disparu et Netflix est devenu un empire.

En 2007, la compagnie lance un service de streaming. Aujourd’hui, elle se place en première position des plateformes de visionnement au monde avec plus de 200 millions d’abonnés".