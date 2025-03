«J'ai été insulté de facho et de raciste» : la détresse de la propriétaire du bistrot à la Gaîté Lyrique, occupée par des migrants

Au micro d'Europe 1, la gérante du bistrot de la Gaîté Lyrique décrit avec beaucoup d'émotion le calvaire vécu au quotidien, alors qu'elle ne peut plus travailler depuis l'occupation des locaux par des centaines de migrants il y a trois mois.

Le 10 décembre 2024, des centaines de migrants, en grande partie des mineurs isolés, ont investi avec le collectif des Jeunes du parc de Belleville les locaux de la salle de spectacle située dans le 3e arrondissement de Paris. Ils revendiquent "un toit sur la tête et la reconnaissance de leur minorité". Une situation explosive, empêchant le bon fonctionnement du théâtre, qui a été contraint d'annuler ou de reporter ses manifestations, et pénalisant aussi les commerçants.

Pour Elia, la gérante du bistrot de la Gaîté Lyrique depuis 2017, c'est un véritable cauchemar, elle qui ne peut plus travailler depuis l'occupation. Elle décrit une situation insoutenable au micro d'Europe 1.

"Ce bistrot c'est mon bébé"

"La situation a très vite dégénéré à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de la Gaîté", relate-t-elle. Ils étaient au début 150, "aujourd'hui ils sont 446". En plus de l'occupation des lieux, la restauratrice déplore la présence de la drogue. "La rue est infestée de stupéfiants".

Demandant à ce que les squatteurs, faisant fuir sa clientèle, ne viennent plus errer devant son commerce, elle affirme avoir été "insulté de facho et de raciste". "Je demande juste à ce qu'ils ne soient pas là", s'indigne Elia, qui raconte sa détresse financière. "Ce bistrot c'est mon bébé", sanglote-t-elle. Livrée à elle-même, elle raconte l'horreur vécu au quotidien, jusqu'à recevoir des menaces de mort et de viols.