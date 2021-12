J-1 avant Noël : les retardataires se bousculent dans les magasins

REPORTAGE

Des rayons pleins à craquer, des clients les bras remplis de cadeaux... Noël n'a jamais été aussi proche ! Les retardataires, toujours aussi nombreux, se ruent dans les magasins pour acheter les derniers cadeaux et faire leurs courses pour le réveillon. Il y avait donc foule ce jeudi 23 décembre au centre commercial Beaugrenelle, à Paris.

20 à 30% de fréquentation en plus la veille de Noël

"J'ai encore 24 heures, c'est jouable", confie Claire au micro d'Europe 1. Débordée avant les fêtes de fin d'année, cette maman n'a pas eu d'autre choix que de s'y prendre au dernier moment pour trouver des jeux de société à mettre sous le sapin. "Ce n'est pas évident avec le boulot et les enfants. Mais il faut absolument avoir des cadeaux pour demain soir", souffle-t-elle.

Jessica, la directrice du magasin de jouets, a l'habitude. "Tous les ans, les retardataires se croisent au même moment", explique-t-elle à Europe. Depuis le début de cette semaine, il y a effectivement beaucoup plus de clients que d'habitude. Le flux s'accélère très considérablement. Ça représente entre 20 et 30% de fréquentation en plus". Les gens sont donc tout naturellement plus pressés et plus exigeants. "Mais nous prenons tout ça avec de la bonne humeur. Tout va bien", assure Jessica.

Plus qu'une journée pour finir ses achats

Les cadeaux, mais aussi la nourriture. Pour le repas de Noël, Gisèle sort d'une grande surface avec un sac rempli. Elle accueille son fils demain et a un budget de 200 euros. Alors, son planning est bien chargé. "Aujourd'hui, j'ai acheté des bûches. Mon parfum favori, c'est le café. Pour demain, j'ai décidé d'acheter quelques huîtres et si je trouve du beau poisson cru, peut-être du thon", affirme Gisèle. Mais, avant de passer à table, il reste encore un dernier jour, demain, pour finir ses achats et venir à bout de sa liste de Noël.