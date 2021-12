Repas de Noël : trois conseils pour éviter les disputes

Noël, ses interminables repas, ses cadeaux, ses guirlandes... et ses conflits familiaux. Comme chaque année, le réveillon, moment de retrouvailles familiales par excellence, est susceptible de virer au cauchemar si personne n'y met du sien. Comment échappez aux tensions avec vos enfants ou votre vieil oncle ? Invitée dans Bienfait pour vous sur Europe, la psychologue Jeanne Siaud-Facchi, livre trois astuces imparables pour désamorcer les conflits et passer d'excellentes fêtes.

N'idéalisez pas Noël

Noël est la fête de famille par excellence. On rêve que tout le monde se retrouve dans une parfaite harmonie et on désire que tout soit lumineux. Hélas, la réalité est rarement à la hauteur de si grandes attentes et cette quête de perfection inatteignable peut même être à l'origine de tensions et de frustrations. Pour éviter les disputes, mieux vaut arriver au réveillon de Noël sans aucune attente particulière et essayer de profiter de ses proches (malgré leurs petits défauts qui nous exaspèrent). Bref, respirez un grand coup, souriez et savourez votre repas !

Evitez les sujets qui fâchent

C'est le béaba : pour passer un bon réveillon de Noël, n'abordez surtout pas les sujets susceptibles de faire polémique ! Même si l'élection présidentielle approche à grands pas, évitez de parler de l'actualité politique. Parmi les autres sujets sensibles à proscrire au moment de passer à table : l'éducation des enfants et les questions financières. Optez pour des conversations légères autour (pourquoi pas) du dernier super film que vous avez vu ou d'un bon restaurant que vous venez de tester. Autre conseil : évitez de parler de vous et faites parler les autres. Bonne ambiance garantie !

Ne jugez pas les cadeaux

La question des cadeaux peut être une source de disputes à Noël aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Si les plus petits comparent leur cadeaux à ceux de leurs frères et sœurs, les adultes, eux, ont tendance à juger la valeur du présent qu'ils ont reçu et c'est une très mauvaise idée. N'interprétez surtout pas un petit cadeau comme un manque d'affection. Même si vous êtes déçu du cadeau qu'on vous a offert, ne le montrez pas à vos proches et remerciez-les d'avoir pensé à vous.