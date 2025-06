Isère : trois spéléologues bloqués dans une grotte

En Isère, trois spéléologues sont bloqués par des blocs de pierre dans une grotte à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Les secours sont sur place pour tenter de les secourir. Le plan d'Organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec) a été déclenché aux alentours de 14h30.

Les secours de l'Isère tentent de venir en aide dimanche à trois spéléologues bloqués par des blocs de pierre à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère), a indiqué la préfecture du département. L'opération de secours à la grotte de Guiers mort "concerne une personne blessée et coincée par des blocs de roche de taille moyenne ainsi que deux personnes qui sont avec elle", a précisé la préfecture.

79 personnels sont engagés

Vers 19H30, deux médecins et une infirmière sont parvenus à rejoindre la victime et ont procédé aux premiers gestes de médicalisation. Consciente, elle souffre d'une blessure au bras. Le plan Orsec (Organisation de la réponse de sécurité civile) avait été déclenché vers 14H30.

Ces trois personnes, des spéléologues confirmés, se trouvent à une heure trente de l'entrée de la grotte et c'est une quatrième personne située à l'entrée qui a alerté les secours. "Au regard de la configuration des lieux", l'opération "pourrait durer une bonne partie de la nuit", a ajouté la préfecture.

Au total, 79 personnels sont engagés parmi lesquels 50 sapeurs-pompiers du Sdis de l'Isère dont 10 spécialisés en secours en milieux périlleux et montagne, sept membres de la CRS Alpes, cinq effectifs de la gendarmerie (PGHM, brigade territoriale et spéléologues), 15 effectifs de l'association spéléo secours Isère et deux médecins, appuyés par un hélicoptère.