Internet : quels réflexes adopter pour éviter les dangers sur la toile ?

Elles sont partout. Sur internet, les menaces surgissent de tous les côtés. Comment se préserver et comment naviguer en toute sécurité ? Plus que jamais, la question se pose. Les pirates du net redoublent de créativité pour piéger les utilisateurs : sécurité sociale, colis, ou encore un don alléchant venu de nulle part.

Invité de Bienfait pour vous sur Europe 1, Gérôme Billois, donne les clés pour contourner les risques. "Les personnes âgées sont crédules", alerte cet expert "cybersécurité" au sein du cabinet de conseils Wavestone. "Quand on croise un groupe de personnes louches, on change de trottoir et on continue d'avancer", établit-il. "Quand on a un email louche, on clique dessus ! Il faut arriver à se créer ce réflexe de doute et il faut en parler aux personnes âgées."

La vigilance des parents en complément du contrôle parental

Parmi les personnes vulnérables, les enfants. Leur navigation peut représenter un risque et l'explosion des réseaux sociaux soulève un autre problème : le cyberharcèlement. Les parents tentent alors de contrôler leurs habitudes sur la toile. Parmi les outils, le contrôle parental. Mais qu'en est-il du dispositif ? "Il n'est pas facile à prendre en main par les parents", estime Justine Atlan, directrice générale de "E-enfance". "Ça filtre très bien la pornographie et le temps d'écran de l'enfant. Mais il ne faut pas lui en demander trop. C'est juste une aide, il ne remplace pas une éducation et l'encadrement."

Par conséquent, comment accompagner son enfant ? "Ce n'est pas un jouet qu'on leur offre, c'est un outil de communication. On doit dire à quoi ça va servir, comme l'utiliser et ne pas l'utiliser. Il faut les accompagner dessus." Justine Atlan souligne que votre enfant doit "vous identifier comme étant le référent s'ils ont un problème". "S'ils pensent que vous ne connaissez rien, il ne vont pas vous appeler s'ils ont un problème." Si votre enfant est victime de harcèlement, vous pouvez appeler le 30 18 ou télécharger l'application dédiée, afin d'obtenir des conseils ou être aidé.