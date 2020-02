Interdictions, amendes records... Ce que contient le projet de loi sur le démarchage téléphonique

"Bonjour, je suis représentant de la société X et je vous appelle pour vous faire bénéficier de notre offre exceptionnelle sur...". Si ce début de phrase vous rappelle un coup de fil récent, c'est que vous faites les frais du démarchage téléphonique. Une pratique devenue courante, mais qui peut vite se transformer en cauchemar : d'après certains témoignage recueillis par l'Arcep, le gendarme des télécoms, ces appels intempestifs peuvent atteindre la centaine en une seule journée. Pour y mettre un terme, un projet de loi prévoir de mieux réguler cette pratique.

Un téléphone n'est pas un "facteur de persécution"

En plus d'être désagréables, et d'arriver toujours au moment où vous vous apprêtez à vous mettre à table, ces appels visant à vous vendre des fenêtres ou encore une chaudière sont frauduleux dans quatre cas sur dix. "Quand on prend un abonnement téléphonique, c'est un service pour vous, ce n'est pas un facteur de persécution ou quelque chose qui va permettre à tout un tas d'intrus ou de personnes malveillantes de vous appeler, de vous laisser des messages pour que vous appeliez des numéros très coûteux", rappelle au micro d'Europe 1 Sébastien Soriano, le président de l'Arcep.

"Il faut changer le règne de la terreur, que ce soit les opérateurs qui puissent bloquer ces appels de manière préventives et donc protéger nos concitoyens", ajoute-t-il. Le projet de loi prévoit le blocage automatique des numéros frauduleux, l'interdiction totale pour un centre d'appels situé à l'étranger de vous dire qu'il vous appelle de France, le démarchage téléphonique le dimanche, le soir, les jours fériés et même à l'heure du déjeuner. Mais aussi l'interdiction du démarchage dans le secteur de la rénovation énergétique.

Des amendes multipliées par 25

Et pour faire respecter ces nouvelles mesures, le projet de loi prévoit de multiplier par 25 le montant des amendes. Il en coûtera donc 375.000 euros à une entreprise prise à essayer de tricher. Cette loi doit être votée au plus tard d'ici fin mai.