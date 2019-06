Intempéries en Auvergne-Rhône-Alpes : "Des dizaines de millions d'euros de dégâts" pour l'agriculture

Les intempéries qui ont frappé samedi la région Auvergne-Rhône-Alpes ont causé "des dizaines de millions d'euros de dégâts" dans de nombreuses exploitations agricoles, a annoncé lundi la FRSEA. "On atteindra sans aucun doute plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts", a déclaré Michel Joux, président de la FRSEA, branche régionale de la FNSEA, premier syndicat agricole du pays. Selon lui, des estimations chiffrées plus précises devaient être disponibles à la fin de la semaine.

Les secteurs les plus touchés dans la région ont été l'arboriculture (noix, abricots, cerises ou pêches) en Isère, dans la Drôme et en Ardèche principalement, ainsi que la viticulture, également en Isère et dans la Drôme mais aussi en Savoie. Les exploitations céréalières et fourragères de Loire, Isère et Drôme ont également été touchées, a précisé Michel Joux. "Il y aura un impact sur les récoltes de l'année mais aussi des pertes sur les fonds car de nombreux arbres et ceps de vigne ont été arrachés ou fortement endommagés", a-t-il expliqué.

Laurent Wauquiez réclame un Fonds régional d'assurance

La nuciculture iséroise a été particulièrement atteinte avec 15.000 à 40.000 noyers qui devront être replantés et ne produiront rien avant sept ou huit ans, a-t-il ajouté. En marge d'un déplacement lundi dans le Sud Grésivaudan, coeur de la nuciculture iséroise, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a constaté "une détresse morale profonde" chez certains exploitants qui ont "perdu une vie de travail en dix minutes".

Les orages qui ont touché samedi la région ont été aussi violents que brefs, accompagnés de grêle et de fortes bourrasques, faisant un mort et de nombreux dégâts. Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, resté dans la région lundi, avait annoncé dimanche que l'état de catastrophe naturelle serait annoncé "dans les deux jours qui viennent". De son côté, Laurent Wauquiez a réclamé des dérogations pour mettre en place un fonds régional d'assurance contre les calamités et "demandé que soit mise en place une cellule régionale de crise" pour "faire converger toutes les aides" rapidement.