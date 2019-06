Orage dans la Drôme : "des impacts qui auraient tué des enfants de deux ans"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"C'est arrivé en même pas l'espace d'une demi-heure", souffle Aurélien. Le cultivateur vit à Romans-sur-Isère, l'une des localités de la Drome balayées par un puissant orage, samedi. Des grêlons de la taille de balles de tennis y ont endommagé bâtiments privés et publics, vitres de voitures, mais aussi cultures, laissant place à d'importants dégâts.

"Les nuages sont montés, on a vu des tourbillons", raconte celui qui récolte normalement cerises, pommes et abricots, consterné. "Pour ceux qui étaient dans la voiture et ceux qui étaient dehors, on s'est pris de gros, gros impacts, qui auraient tué des enfants de deux ans. C'était vraiment très très impressionnant."

"Le drame commence"

"Lorsque ça s'est arrêté quelques minutes après, nous sommes allés constater sur les vergers", poursuit le cultivateur. "Et là, on croit que c'est un cauchemar. J'ai vu les gros grêlons par terre, ensuite des arbres défeuillés, et pour la première fois de ma vie j'ai vu des fruits qui étaient tombés, mis au sol par la puissance de la grêle. Les fruits ont été éjectés par terre, tout le verger est détruit." Et de s'interroger : "Toutes les questions se posent désormais : comment on va faire pour payer nos annuités, nos crédits, nos emprunts ? Le drame commence."