Intempéries : des sources réapparaissent après les fortes pluies de ces derniers mois

L'eau jaillit de nouveau. Dans certains villages des Hauts-de-France, une région particulièrement arrosée ces derniers mois avec des inondations catastrophiques, des sources disparues depuis des années font leur réapparition. Il s'agit de la conséquence des nappes phréatiques qui atteignent des niveaux jamais vus ou presque. C'est le cas à Nœux-lès-Auxi dans le Pas-de-Calais, un petit village de 185 habitants où la réapparition d'une source crée un petit cours d'eau.

À l’écart du village, au pied d’une colline, jaillit depuis quatre mois la source repérée par le maire Daniel Melin. "Vous voyez cette source, là ? Elle a créé une véritable petite rivière", montre-t-il à Europe 1. Un flot ininterrompu d’une eau claire qui s’écoule à travers champs, creusant naturellement le lit d’un petit cours d’eau. "Il y a du courant assez important. Ça coule, ça continue à couler, c’est même assez étonnant de voir ça", indique-t-il.

Les nappes régénérées

Il faut dire que les pluies massives de cet hiver ont régénéré les nappes souterraines à des niveaux inconnus depuis 20 ans. "La nappe phréatique remonte, affleure le sol et surgit à l'endroit le plus bas. Le problème de ces résurgences, c'est qu’elles sortent à des endroits assez inattendus". Pour autant, monsieur le maire ne s’attend pas à ce que cette source modifie la géographie de son village. Daniel Melun imagine que ce phénomène ne sera que temporaire.

"Je pense qu’avec le temps, elle va finir par se tarir. Mais comme les phénomènes météo se reproduisent beaucoup plus souvent et avec plus de force, ça va être récurrent et cette source reviendra". Mais si le petit cours d’eau s’impose dans le paysage, il faudra penser à lui donner un nom dit en souriant Daniel Melun.