«Ça fait mal» : dans le Pas-de-Calais, profs et élèves confrontés aux inondations des établissements scolaires

Faut-il nettoyer les maisons, les rues, les commerces maintenant, en sachant que de nouvelles inondations se profilent peut-être ? C'est la question que se posent des milliers de sinistrés dans le Pas-de-Calais. Certes, l'eau se retire doucement, mais les pluies annoncées dans les prochains jours font craindre de nouvelles crues.

Des enfants privés d'école

Les mairies sont également confrontées à la question, alors que plusieurs écoles ont encore les pieds dans l'eau. Près de 388 établissements resteront fermés ce lundi et ce mardi, comme à Blendecques. Elvire accompagne sa petite fille Jade, devant les grilles de l'école. Dans la cour, on ne voit plus les jeux dessinés à la craie par les enfants.

"Il y a de l'eau partout. Mais ça fait des beaux petits marais", relativise-t-elle au micro d'Europe 1. "J'ai mal, parce que moi, je voulais rester à l'école", explique pour sa part Jade. Heureusement, son cartable a été récupéré de justesse avant que sa maison ne soit inondée. De la boue, il y en a partout ici, dans cet établissement. David, un enseignant, vient constater les dégâts.

"On a deux classes qui sont sous 50 centimètres d'eau"

"C'est un peu ma deuxième maison ici. C'est ma classe, donc c'est un petit peu chez moi. Donc, ça fait mal", concède-t-il. "On a une école qui est un petit peu placée dans une cuvette. Actuellement, on a deux classes qui sont sous 50 centimètres d'eau. Mais il y a eu un bon mètre, voire 1,20 mètre d'eau dans les classes à un moment", ajoute le professeur.

Et on nous demande d'assurer l'enseignement à distance, ajoute cet instituteur. Mais sur les 150 familles, 25% d'entre elles ont été touchées par les inondations. Dans leurs logements, il n'y a plus d'électricité, ni de connexion Internet, et certainement autre chose à faire que l'école à la maison.