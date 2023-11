Inondations dans le Pas-de-Calais : que va découvrir le couple présidentiel sur place ?

Le président Emmanuel Macron se rend mardi dans le Pas-de-Calais, meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d'inondations dévastatrices, et dont les habitants, épuisés, se préparent à une nouvelle montée des eaux après quelques jours d'accalmie. Le chef de l'État, attendu à 11H30 avec Brigitte Macron, sera accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et de la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire.

"Aidez-nous, ne nous oubliez pas"

À son arrivée, le chef de l'État fera face à des champs transformés en lacs et des maisons inondées. Des routes se sont également effondrées sous le poids de l'eau. Durant la visite, le couple présidentiel va aussi entendre le bruit des racloirs utilisés pour nettoyer les maisons, ainsi que le bruit des pompes qui tournent à longueur de journée pour évacuer l'eau. Ils se rendront également dans un gymnase rempli de lits de camp qui sert de lieu d'accueil d'urgence pour des sinistrés qui n'ont plus rien.

Certains d'entre eux ne savent pas s'ils pourront rentrer chez eux : "J'attends de Monsieur le président d'aider les Blendecquois, d'essayer de contacter les assurances pour faciliter les démarches administratives. J'aimerais également savoir comment va-t-on loger les personnes qui n'ont plus de logements. On va avoir une catastrophe sociale dans quelques jours si on n'est pas déjà dedans. Donc vraiment, Monsieur le président, s'il vous plaît, aidez-nous, ne nous oubliez pas", explique David Capitaine, vice-président de l'association Blendecques sinistrés.

"Surtout avec l'hiver qui approche", conclut-il. Les logements inondés vont devenir humides et nauséabonds avec des travaux qui s'annoncent extrêmement longs.