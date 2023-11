«Il y a eu 30 cm d'eau» : dans le Pas-de-Calais, les habitants constatent les dégâts des inondations

Ce mercredi sera marqué par un temps pluvieux sur l'essentiel du pays, avant des éclaircies dans l'après-midi. Météo France maintient cinq départements en vigilance orange pour le risque de crues : le Pas-de-Calais, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde et la Dordogne. Dans le Pas-de-Calais, les inondations de ces derniers jours ont touché des centaines de logements. Ce mercredi matin, les habitants constatent les dégâts.

"Les murs sont imbibés d'eau"

Deux jours après avoir évacué sa maison inondée, Frédéric espérait pouvoir revenir chez lui hier soir. Il a dû se rendre à l'évidence, malgré la décrue, impossible pour l'heure d'y reloger sa famille. "Elle est complètement hors d'usage... De toute façon, les prises électriques sont dans l'eau. Il y a eu 30 cm d'eau. Les murs sont imbibés d'eau. Et puis les meubles, tout ça, c'est probablement HS", témoigne-t-il.

Près du centre-ville, Virginie et son mari s'activent pour évacuer l'eau de la maison de ses parents. "Il faut remonter ses manches et prendre son courage à deux mains et tout nettoyer, en croisant les doigts que, dans les heures qui suivent, ça ne se reproduise pas", ajoute-t-elle.

"Je suis en vie, le reste, ça prendra le temps qu'il faudra"

Un peu plus loin dans la rue, Hervé constate, lui, les dégâts et tout ce qu'il a perdu du fait de la montée des eaux. "Un canapé, une machine à laver, deux frigos, un congélateur... C'était une maison que j'étais en train de rénover. Après, je suis en vie, le reste, ça prendra le temps qu'il faudra, on fera ce qu'il faut", glisse-t-il. Tous les habitants scruteront à nouveau le ciel aujourd'hui et surtout le débit du fleuve, avec cette angoisse constante qui mine le moral.