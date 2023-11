Inondations dans le Pas-de-Calais : dans la commune de la Calotterie, toujours aucune trace de décrue

Alors que Météo-France indique que le département de Haute-Savoie est placé en vigilance rouge pour des phénomènes de crues au niveau de la rivière Arve, le Pas-de-Calais, lui, repasse pour sa part en vigilance orange. Malgré tout, les inondations et pluies continuent à peser sur la vie des habitants.

Ainsi, à la Calotterie, près de Montreuil-sur-Mer, cela fait quatre fois que la liane déborde en deux semaines. Les habitants désespérés ne cessent de nettoyer en attendant la décrue.

Trier et jeter

Chaque jour, à 14 heures, Véronique enfile ses bottes et inspecte une porte où un buisson qui émerge centimètre par centimètre le long du chemin de la Liberté. Ou plutôt ce qu'il en reste. Pour l'emprunter, il vaut mieux désormais grimper dans la barque ou le kayak attaché depuis cinq jours au panneau de circulation.

"Ma sœur habite dans la rue. Dès qu'on pourra voir un pied, on va pouvoir trier, jeter et rendre tout cela plus vivable", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"Sans décrue, on ne voit pas le bout"

Quelques rues plus loin, Guillaume et Rachel, en cuissardes de pêche, pataugent dans leur allée : "Pour aller jusque dans la maison, on a de l'eau jusqu'aux hanches", détaille Guillaume. "On ressort avec des sacs, on est chargés comme des baudets. Toutes les routes sont barrées. Un jour, on passe à un endroit, le lendemain, on doit passer autre part", renchérit Rachel.

"Sans décrue, on ne voit pas le bout. On ne peut rien entreprendre pour l'instant", déclare Guillaume. Il aimerait également que les conducteurs roulent moins vite afin d'éviter de propulser de l'eau dans les maisons lors de leurs passages.

L'équipe municipale et une poignée de volontaires circulent sur un tracteur. C'est le seul véhicule suffisamment haut pour traverser d'un bout à l'autre le village submergé.