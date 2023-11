Pas-de Calais : nouvelle vigilance rouge aux crues mardi et mercredi

Le Pas-de-Calais est passé en vigilance rouge aux crues pour la rivière Liane, dans la région de Boulogne-sur-Mer, en raison de "pluies très intenses" mardi après-midi, a annoncé Météo-France, qui craint "un épisode potentiellement supérieur aux crues de la semaine dernière". "Les pluies très intenses de cet après-midi entraînent une réaction très rapide sur l'amont du tronçon", note Météo-France, tandis que les autres cours d'eau du département restent en vigilance orange.

1 département en Rouge

11 départements en Orange pic.twitter.com/rAjApOtee7 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 14, 2023

1 département en Rouge

11 départements en Orange pic.twitter.com/utOy5YWu4q — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 14, 2023

Déjà de fortes pluies près de Saint-Omer

À 17h30, Météo-France a passé la Liane en vigilance rouge, jugeant ce fleuve côtier "extrêmement réactif" aux nouvelles précipitations en cours. Sur le bassin de la Hem, la nouvelle crue pourrait également égaler celle de la semaine dernière. En début d'après-midi, aux abords de Saint-Omer, il pleuvait à torrents et des portions de routes recommençaient à être submergées, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans le Boulonnais, des torrents de boue provenant de champs en hauteur ont provoqué des dégâts sur des maisons, selon un autre.

Sur place mardi à la mi-journée, le président Emmanuel Macron a annoncé le déblocage d'un "fonds de soutien" de 50 millions d'euros destiné à "accompagner les communes les plus touchées, pour que ça aille très vite". Depuis un gymnase de Saint-Omer, le président a aussi présenté un "fonds exceptionnel de soutien" aux agriculteurs, y compris ceux de Bretagne et Normandie touchés par les tempêtes. Le chef de l'Etat a souligné que les prochaines heures et la nuit seraient encore difficiles et que la décrue prendrait plusieurs jours.