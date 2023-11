Inondations dans le Pas-de-Calais : à Blendecques, la solidarité s'organise autour des sinistrés

REPORTAGE

Le président Emmanuel Macron se rend mardi dans le Pas-de-Calais, meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d'inondations dévastatrices, et dont les habitants se préparent à une nouvelle montée des eaux après quelques jours d'accalmie. Ce week-end, la commune de Blendecques a été particulièrement touchée par les inondations. La solidarité se met en place pour apporter de l'aide aux sinistrés.

"J'ai hâte de retourner chez moi"

Dans ce gymnase transformé en centre d'hébergement, une tribune est remplie de vêtements : t-shirts, pulls et pantalons. Hervé, un sinistré, enfile ses nouvelles bottes : "Tout était dans l'eau. Heureusement qu'il y a une solidarité qui s'est organisée parce qu'il y a des gens qui n'ont plus rien. Moi, j'ai eu la chance de récupérer quelques vêtements donc ça va. On est bien accueilli, on mange bien, au moins, on mange chaud", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Une baraque à frites s'est installée à côté de cette salle de sport pour distribuer des repas. Ici, les dons affluent de toutes parts. Cette entraide est saluée par Pascal : "Pour ça, on ne va pas se plaindre ! Les gens sont venus nous chercher en barque. Ils ont été plus rapides que les pompiers. Et puis les gens, ils sont gentils. Mais c'est une situation qui ne peut pas durer".

"J'ai hâte de retourner chez moi", confie un autre sinistré qui appréhende néanmoins l'état dans lequel sera sa maison et ignore quand est-ce qu'il pourra s'y installer de nouveau.