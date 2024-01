Inondations : 10.000 foyers privés d'électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais

Plus de 10.000 foyers sont privés d'électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais, touchés par des intempéries et de nouvelles crues importantes deux mois après un premier épisode dévastateur, a indiqué mercredi le gestionnaire du réseau de distribution Enedis.

"A 12H00, 10.350 clients sont privés d'électricité sur le Nord et le Pas-de-Calais (8.500 dans le Pas-de-Calais, 1.850 dans le Nord)", détaille Enedis dans un communiqué de presse, en sus avoir mobilisé 200 salariés et prestataires. Outre les inondations, la zone a été touchée par de fortes rafales de vent.

Vigilance rouge en raison d'une "crue exceptionnelle"

Le Nord est classé en vigilance orange crues, dans le dernier bulletin de Vigicrues mercredi à 10 heures, tandis que le Pas-de-Calais est depuis mardi après-midi en vigilance rouge en raison d'une "crue exceptionnelle" sur l'Aa, fleuve côtier qui traverse notamment Saint-Omer. Nombre de bâtiments de Blendecques, sur l'Aa, étaient privés d'électricité mercredi matin, dont la mairie et la salle où sont les sinistrés, a constaté une journaliste de l'AFP.