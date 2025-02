«Injuste», «aberrant» : les habitants de Saint-Omer dévastés par l'incendie qui a ravagé leur église

Cinq mois après un incendie clandestin ayant ravagé l'intégralité de la toiture et du clocher de l'église de Saint-Omer, les habitants restent très touchés par le sort réservé à l'édifice. Le coût des travaux pour sa restauration est estimé à 10 millions d'euros.

C'est un édifice entièrement recouvert d'une toile blanche, devant les échafaudages à l'entrée. L'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer, ravagée par les flammes, n'a pas échappé pas au phénomène : les incendies et tentatives d'incendies contre ces édifices religieux ont augmenté de 30 % l'année dernière.

"Un pyromane" suspecté

"Elle ne ressemble plus à grand-chose. C'est lamentable, je trouve ça injuste. On a perdu notre belle église. C'est quelqu'un qui est entré, qui a mis le feu dans une réserve. Pourquoi ? On sait pas, on saura jamais", désespère Sophie. Emue, cette passante regrette que "ce criminel ne paiera jamais pour ce qu'il a détruit".

Un peu plus loin, Isabelle, enseignante dans l'école privée aux alentours, se souvient de cet incendie début septembre, au moment de la rentrée scolaire. "C'est un jour où on pensait tous être joyeux, et on était tous effondrés. C'est aberrant. En plus, la personne sortait apparemment de prison, un pyromane", s'insurge cette dernière, qui confie que "toutes nos célébrations, Noël, Pâques, avaient lieu dans cette église".

Pour restaurer notamment l'intégralité de la toiture et du clocher de l'église, le coût des travaux est estimé à plus de 10 millions d'euros.