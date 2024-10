C'est l'un des joyaux de Poitiers, un trésor de son patrimoine religieux. Jeudi, l'église Saint-Hilaire-le-Grand a failli partir en fumée. Heureusement, ni le toit, ni la structure de cet édifice du Xᵉ siècle classé au patrimoine mondial de l'Unesco n'ont été touchés. À l'intérieur de l'église, les dégâts sont considérables et c'est un déchirement pour les fidèles qu'a rencontré Europe 1.

Malgré le silence de la nuit noire, moche, la rue barrée d'une grille, les vénérables pierres noircies de suie de l’église souffrante, l'envahissante odeur de brûlé, la chorale Saint-Hilaire et ses fidèles comme Laurence se sont donné rendez-vous malgré le choc. "Ça me rend triste, sincèrement triste. C’est un lieu où l’on a prié, où l’on a beaucoup reçu aussi : la joie du baptême de nos enfants, la joie de notre mariage... Ça me chagrine, parce que je ne vois pas l’intérêt à part la destruction, c’est nul", regrette-t-elle.

"On va se soutenir les uns, les autres"

D'autant que cela est arrivé à plusieurs reprises dans la ville. Yves, le chef de chœur, se pose des questions : "C’est une demie-surprise parce que les églises de Poitiers, après Sainte-Thérèse, après Notre Dame, ont été vandalisées. On se demande comment sont sécurisés nos lieux de culte", s'inquiète-t-il.

Alors ce jeudi soir, en plus du chant qui fait tant de bien, Sybille a amené un petit quelque chose : "des pâtes de fruits pour que l’on se console un petit peu, et on va essayer de se soutenir les uns les autres, d’avancer", sourit-elle. La nuit reprend ses droits, les fenêtres s’éteignent autour de la place, les choristes redonnent les lieux au mystère de l’incendie.

Il s'agit du troisième incendie dans une église de la ville de Poitiers depuis le début de l'année. Une enquête a été ouverte pour dégradations et détérioration de biens affectés au culte.