INFO EUROPE 1 - Val-de-Marne : un arsenal découvert (par hasard) dans un appartement

La découverte est fortuite, mais inquiétante. Les policiers ont fait jeudi soir une étrange découverte dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de quatre étages à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Il était peu avant minuit quand ils ont été appelés pour un incendie qui s'était déclaré au deuxième étage de cet immeuble, causé selon les premiers éléments de l'enquête par une bougie renversée. Lorsqu’ils sont arrivés, une quinzaine de résidents avaient déjà évacué les lieux.

2.500 munitions, des obus...

Au cours de la reconnaissance de l’immeuble, ils ont découvert de nombreuses armes chez un homme âgé habitant au rez-de-chaussée : une quarantaine de fusils de chasse, trois obus, ainsi que des milliers de cartouches. Selon nos informations, 2.500 munitions de calibre 9mm en 50 boîtes de 50 cartouches y étaient ainsi stockées. Une forte quantité de poudre, qui servait à fabriquer des munitions dans un atelier dédié, a également été prélevée par les démineurs du laboratoire central de la préfecture de police.

L’appartement a été placé sous scellé et le laboratoire de la préfecture de police s’est déplacée sur place. Les démineurs ont prélevé les éléments les plus dangereux afin de sécuriser les lieux. Le propriétaire présumé de l'arsenal a été interpellé. Une enquête a été ouverte, elle s’attachera à préciser le profil de cet homme et pourquoi un tel arsenal se trouvait chez lui.