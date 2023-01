INFO EUROPE 1 - Seine-Saint-Denis : une association salafiste dans le viseur de Beauvau

Une association de Seine-Saint-Denis se trouve dans le viseur du ministère de l'Intérieur. Le fonds de dotation baptisé Al-Wakf France, et destiné à la présentation au grand public de l'islam, est soupçonné de séparatisme par la place Beauvau. Il a vu son activité suspendue, et l'ensemble de ses subventions retirées. En réalité, cette association bénéficie d'aides de l'État qui correspondent à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, sous forme de locaux, et de services mis à dispositions.

Dans ses statuts, ce fonds de dotation a pour but de financer des actions sociales et éducatives autour des valeurs de l'islam, sur fond de missions de service public.

Des activités dissimulées

Toutefois, une enquête de la préfecture de Seine-Saint-Denis révèle plusieurs activités dissimulées. Selon les Informations qu'Europe 1 a pu recueillir, il semblerait que l'association ait utilisé l'étiquette "financement de projet" pour verser des fonds à des lieux de culte. Plusieurs appels aux dons auraient également été réalisés sans l'accord direct des autorités, et sans préciser le but de ces levées de fonds.

Enfin, l'analyse des comptes de l'association révèle qu'une petite partie des ressources financières sert à la réalisation d'activité d'intérêt général. Pour toutes ces raisons, le préfet de Seine-Saint-Denis a suspendu l'activité du fonds d'investissement et retiré les subventions de l'État pour une durée de six mois.