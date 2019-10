INFO E1 : ​Expérimentation grandeur nature du "zéro plastique" chez Franprix

INFO EUROPE 1

Depuis un mois, Franprix expérimente un nouveau magasin "zéro plastique" dans le centre de Paris. Europe 1 a pu se procurer Les résultats de cette expérimentation inédite, et très éclairante sur notre capacité à changer de modèle écologique.

Dans la sandwicherie de cette supérette d’un nouveau genre, le client se voit proposer des plats à emporter, via deux formules : la formule classique, à l’ancienne, avec emballages plastiques. Ou alors, pour le même prix, la formule écolo, avec des plats en verre, des boîtes et des couverts réutilisables, mais qu’il faut ensuite rapporter au magasin, pour qu'ils puissent être nettoyés et réutilisés. Le tout est sans contrainte.

Environ la moitié des clients choisit la formule écolo. Mais seul un tiers d’entre eux rapporte ensuite au magasin ses couverts sales et le plat en verre. C'est peu, même si ce chiffre progresse au fil des semaines. Puisqu’il s’agit d’une expérimentation, peut-être faudra-t-il introduire une consigne pour que les gens rapportent davantage leur vaisselle.

Repenser une chaîne d'organisation

À terme, Franprix devrait généraliser ce concept de sandwicherie "zéro plastique". Pour rappel, l'Union européenne a voté l'interdiction totale de plastiques à usage unique pour 2021. Et donc, les grandes entreprises testent de nouveaux modèles, car une nouvelle organisation devra se mettre en place pour respecter cet objectif. L’entreprise Citéo, par exemple, qui est partenaire de l'expérimentation, fait ainsi remarquer qu'ensuite il faut nettoyer ces verres et ces plats ré-utilisables. Et pouvoir les nettoyer pas trop loin, pour éviter notamment que l’empreinte carbone ne vienne contrebalancer les efforts réalisés en supprimant le plastique.