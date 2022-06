Inflation : pourquoi la FCPE demande une revalorisation de l'allocation de rentrée

Des stylos et des cahiers plus chers dans les rayons de supermarchés à cause de l'inflation ? C'est la crainte de nombreux parents qui commencent à faire leurs courses pour la rentrée scolaire dès la fin juin. La Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) demande une revalorisation de l'allocation de rentrée afin d'aider les familles à remplir les cartables. Elle veut également un versement dès le début du mois de juillet.

L'impact de l'inflation sur les prix des fournitures

"Aujourd'hui, la courbe de l'inflation est plutôt sur une pente ascendante : les cahiers prennent 10%, les feuilles prennent entre 15 et 20%, et ça peut monter jusqu'à 40% pour certaines calculatrices", détaille Éric Labastille, secrétaire général de la FCPE au micro d'Europe 1.

Pour lui, c'est "un montant particulièrement important pour beaucoup de familles, en sachant que le coût de l'année scolaire, ce n'est pas seulement les fournitures, c'est aussi l'habillement", rappelle-t-il. Le secrétaire général de la FCPE s'attend en outre à "une hausse des prix des cantines scolaires, de l'internat". "Tout cela fait que les familles doivent anticiper au mieux toutes ces dépenses", conclut Éric Labastille.

Des augmentations de prix pour les cantines

L'augmentation des prix dans les cantines est d'ores et déjà une réalité. "Au premier trimestre, le prix de certaines matières premières a augmenté de manière extrêmement violente : le lait a pris 16%, le riz 13%, la viande hachée de bœuf 22%, soit une hausse moyenne de 12% sur un an", observe Bernard Gault, directeur général par intérim du groupe Elior, qui approvisionne 1.300 cantines scolaires.

"Il n'y a pas que la guerre en Ukraine : le retour de l'inflation du coût des matières premières est une tendance de fond à laquelle s'ajoutent des évènements comme la sécheresse et la grippe aviaire", dit-il à l'AFP. Selon l'OFCE, le pouvoir d'achat des ménages français se contractera de 0,8% en 2022 du fait d'une inflation estimée à 4,9% sur l'année.