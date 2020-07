Indonésie : on vous fait découvrir Lombok, île paradisiaque en face de Bali

Ce samedi, direction l’Indonésie. Situation sanitaire liée au coronavirus oblige, l'archipel est inaccessible aux touristes pour le moment. Mais cela ne nous empêche pas de rêver et de se projeter. Plages de sable fin, jungles luxuriantes et paysage volcanique, c’est une destination rêvée pour les amateurs de découverte. Pourtant, avec ses 17.000 îles, difficile de s’y retrouver. Pas de panique, Jean Bernard Carillet, chroniqueur de l'émission Et si on partait ?, sur Europe 1, et auteur pour le Lonely Planet, est là pour vous guider. C’est à Lombok, petite île à l’est de de Bali, qu’il vous propose de vous emmener. Avec ses bon plans et astuces, notre chroniqueur vous concocte un itinéraire sur mesure pour découvrir cette île haut en couleur.

Des plages de sable blanc authentiques

"Aujourd’hui, ce n’est pas à Bali que j’ai envie de vous emmener mais à Lombok. C’est une île plus sauvage, plus intimiste, plus authentique que Bali. Ses plages de sables blancs sont l’atout de cette île, sachant qu’à Bali, il n'y a que des plages de sable noirs.

Quand je suis arrivée à l’aéroport, j’ai trouvé une plage de carte postale à Lombok. J’ai loué un scooter et j’ai fait le tour de l’île. C’était dans le sud de l’île. Elle s’appelle la plage de Mawun. Des eaux turquoises, peu de courant... Elle est juste sublime. Il n’y a pas de parasol, uniquement des petites paillotes. Et on peut acheter sa noix de coco et boire son eau de coco tranquillement, les pieds dans le sable. C’est un avant-gout du paradis.

Randonnées et plongées pour les sportifs

Lombok, c’est aussi ses volcans. Si vous souhaitez faire de la randonnée, je vous conseille l’ascension du Rijani, un vocal à 3.700 mètres d’altitude. J’ai moi-même entrepris cette ascension avec un guide. Il faut prévoir au moins deux jours, deux nuits, c’est un peu engagé physiquement mais on peut se contenter d’aller à 2.600 mètres d’altitude sur le rebord du cratère. Dans ce cratère, il y a un magnifique lac turquoise. Vous passez la nuit en bivouac dans ce lieu tout bonnement idyllique, avec le bruit de la jungle. Et au petit matin, on se réveille avec cette lumière chaude qui illumine ce paysage digne d’Avatar.

Il est possible aussi de faire de la plongée car juste à coté de Lombok, il y a les îles Gili. C’est le paradis de la plongée. J’ai aimé ces sites car il y a un spot de plongée qui a été créé par le sculpteur Jason Taylor. Il a réalisé une sculpture sous-marine appelée The Nest. Au fond de l’eau, il y a donc 48 sculptures et moulages en béton neutre qui représentent des couples enlacés. Tous cela à quatre mètres de profondeur. On nage, ainsi, au milieu des poissons et des sculptures. C’est complètement dépaysant.

Comment s'y rendre ?

On prend l’avion pour Bali. De là, il y a un vol intérieur jusqu’à Lombok. Une fois arrivée, je conseille de louer un scooter. C’est le moyen de déplacement le plus pratique pour visiter l’île."